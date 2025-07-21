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 | Berrak Arıcan

Bir gecede 2 kez milyoner oldu, üstelik bir hatası sayesinde

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir yanlışlık Paul Corcoran'ı iki kez milyoner yaptı, üstelik aynı gecede. Powerball çekilişi için 2 farklı yerden kazanan Paul, 2 milyon dolar kazandı.

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Bir gecede 2 kez milyoner oldu, üstelik bir hatası sayesinde
KAYNAK:
CNN International
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 13:06

ABD'nin eyaletinde yaşayan Paul Corcoran, 9 Temmuz'da gerçekleşen çekilişe katılmak için ilk olarak 7 oyunluk çoklu çekiliş bileti aldı. Fakat biletin son çekiliş tarihini yanlış anladığını ve çekilişe katılmadığını zannetti. Bu kez ilk bileti satın aldığı yere yakın bir noktadan bir kez daha Powerball bileti satın aldı.

İKİ KAZANAN BİLETİN SAHİBİ

CNN International'ın haberine göre, her iki bilet de çekilişte çıkan beş beyaz topu doğru tahmin etti. Paul, bir gecede iki kazanan biletin sahibi oldu. İki bilette de 5 numarayı kaçıran Paul, büyük ödülü alamadı ama iki bileti sayesinde 2 milyon dolarlık ödülü aldı.

Bir gecede 2 kez milyoner oldu, üstelik bir hatası sayesinde

Massachusetts Eyalet Piyangosu yetkilileri, Paul'un bu sayıları uzun süredir oynadığını açıkladı. Paul ise kazancıyla ne yapacağına henüz karar vermediğini belirtti.

Kazanan biletlerin alındığı Fitchburg'daki Market Basket süpermarketi ile Leominster’daki Country Farms isimli market, her biri 10 bin dolar ödül alacak. Bu, her iki şehirde de bugüne kadar satılmış ilk 1 milyon dolarlık Powerball bileti oldu.

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ETİKETLER
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#Leominster
#Dünya
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