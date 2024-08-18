Bir haftada 3 dağcı ölüme sürüklendi! 4 bin 480 metrelik buz mezarına polis soruşturması

18 Ağustos 2024 10:14 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 10:35

İsviçre'nin Matterhorn Dağı her yıl binlerce kişiyi kendine çekiyor, ancak son zamanlarda Alp Dağları'nda yaşanan trajik kazalar sonrası polisler bir soruşturma başlattı.

Aynı hafta içinde 3 kişi, 4 bin 480 metre'lik meşhur dağa tırmanmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Her üç kişi de birbirlerinden sadece birkaç gün sonra öldü ve hiçbirinin kimliği henüz tespit edilemedi.

DAĞDA MUHTEMELEN YALNIZDI

Ölen 3 kişiden biri olan ve kimliği tespit edilemeyen erkeklerden birinin Cuma günü öldüğü bildirilirken, yetkililer onun dağda muhtemelen yalnız olduğunu ifade etti.

Matterhorn'un 3962 metre yukarısına kadar çıkan adam ayağının kayması sonucu 792 metre aşağıdaki buzullara düştü. Diğer ikisi Çarşamba sabahı zirveden aşağı inmek üzere dağdaki bir kulübeden ayrıldılar.

Planlandığı gibi geri dönmeyince bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Daha sonra bir kurtarma helikopteri tarafından devasa dağın kuzey yüzünde 975 metreden düşmüş halde ölü olarak bulundular.

İsviçre tarafındaki en popüler Matterhorn rotası olan Hornli sırtına tırmanmak üzere yola çıkmışlardı.

MATTHERHORN DAĞI

Matterhorn Dağı, İtalya ve İsviçre arasındaki Alpler sınırında yer almaktadır. Zirvesi deniz seviyesinden 4 bin 480 metre gibi inanılmaz bir yüksekliktedir ve bu da onu Avrupa'nın en yüksek zirvelerinden biri yapmaktadır.

Aşağıdaki buzul tarlalarının üzerinde yükselen ve dik sırtlarla çevrili 4 dik yüzü vardır. Dağa tırmanırken yaklaşık 600 kişi hayatını kaybetmiştir.

Her yıl 2500 ila 3000 kişi dağa tırmanmaya çalışmaktadır.