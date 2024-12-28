Bir haftada ikinci vahşet! Metroda diri diri ateşe verdiler

28 Aralık 2024 09:07 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 09:35

ABD'nin New York şehrinde geçen hafta metroda uyuyan kadının çakmakla ateşe verilerek vahşice öldürülmüştü. Şimdi aynı tarz vahşete bir yenisi eklendi. Penn Metro İstasyonu'nda bir adam, kasten ateşe verildi.

ABD'nin New York şehrindeki bir metroda uyuyan kadının geçen hafta yakılarak öldürülmesinin ardından şimdi de Penn İstasyonu'nda bir adam, kasten ateşe verildi.

ABD'nin New York şehrinde yer alan Penn Metro İstasyonu'nda, 56 yaşındaki bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi. Olay, 27 Aralık Cuma akşamı Manhattan​'da meydana geldi.

VÜCUDUNDA AĞIR YANIKLAR OLUŞTU

Olayda ateşe verilen kişinin vücudunda ciddi yanık izleri oluştuğu kaydedildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan mağdur, acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın detaylarına ilişkin henüz net bilgi bulunmazken, saldırının neden gerçekleştiği belirsizliğini koruyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve görgü tanıklarının bilgi vermesi halinde yetkililere ulaşmasını istedi.