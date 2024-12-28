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Bir haftada ikinci vahşet! Metroda diri diri ateşe verdiler

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
28 Aralık 2024 09:07 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 09:35
Bir haftada ikinci vahşet! Metroda diri diri ateşe verdiler

ABD'nin New York şehrinde geçen hafta metroda uyuyan kadının çakmakla ateşe verilerek vahşice öldürülmüştü. Şimdi aynı tarz vahşete bir yenisi eklendi. Penn Metro İstasyonu'nda bir adam, kasten ateşe verildi.

ABD'nin New York şehrindeki bir metroda uyuyan kadının geçen hafta yakılarak öldürülmesinin ardından şimdi de Penn İstasyonu'nda bir adam, kasten ateşe verildi.

ABD'nin New York şehrinde yer alan Penn Metro İstasyonu'nda, 56 yaşındaki bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi. Olay, 27 Aralık Cuma akşamı Manhattan​'da meydana geldi.

Bir haftada ikinci vahşet! Metroda diri diri ateşe verdiler - 1. Resim

VÜCUDUNDA AĞIR YANIKLAR OLUŞTU

Olayda ateşe verilen kişinin vücudunda ciddi yanık izleri oluştuğu kaydedildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan mağdur, acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın detaylarına ilişkin henüz net bilgi bulunmazken, saldırının neden gerçekleştiği belirsizliğini koruyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve görgü tanıklarının bilgi vermesi halinde yetkililere ulaşmasını istedi.

 

Sıkça Sorulan Sorular
Geçtiğimiz günlerde de ABD’nin New York kentine bağlı Brooklyn’de metroda bir şahıs uyuyan kadını çakmakla ateşe verilmiş ve kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 2018'de Guatemala'dan ABD'ye göç ettiğiği belirlenen saldırgan gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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