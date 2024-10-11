Bir harf ülkeyi alarma geçirdi! Litvanya, Rus saldırısına hazırlanıyor

11 Ekim 2024 11:33 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:00

Dünya gözlerini Orta Doğu'daki gerilime çevirmişken Avrupa'daki Rusya krizi tırmanmaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında kullandığı zırhlı araçlar üzerindeki Z harfi, Kaliningrad'daki binalarda da görülmeye başlanırken, NATO üyesi olan Litvanya, ülkeye gelecek olası bir Rus saldırısına karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

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Litvanya​, Rus saldırısına hazırlanıyor. Sınıra yakın noktalara tankların geçişini engellemek amacıyla bariyerler yerleştirilirken, bölge mayınlanıyor ve ateş desteği hazırlanıyor. Ayrıca köprülerin yıkılması için de hazırlıklar sürüyor.

Litvanya'dan Rusya​'nın Kaliningrad yerleşim bölgesine giden Memel Köprüsü ile başka köprülerin yıkılması kararlaştırıldı. Ateş destek üniteleri kurulurken, bölge mayınlanmaya başladı.

Vilnius'taki Savunma Bakanlığı, alınan önlemlerin bazı fotoğraflarını yayınlayarak "Düşmanı durdurmak ve yok etmek için gerekirse bu tahkimatlar ateş gücüyle de desteklenecek" açıklaması yaptı.

Z HARFİ ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Litvanya, son bir kaç haftadır Rusya'ya ait Kaliningrad bölgesinin sınır hattında savunma hatlarını güçlendiriyor. Öte yandan, Alman ordusu, bir süredir Litvanya'ya ait bir tümeni eğitiyor.

Litvanya'nın endişelerinde haklı olduğunu gösteren bazı işaretler de var. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında kullandığı zırhlı araçlar üzerindeki Z harfi, Kaliningrad'daki binalarda da görülmeye başlandı. Ayrıca Litvanya, Rusya için Baltık Ülkeleri'ne bir sıçrama tahtası olarak görülüyor.

SUWALKİ GEÇİDİ RUSYA İÇİN STRATEJİK BİR HEDEF

Askeri açıdan Litvanya-Belarus sınırından Kaliningrad'a uzanan Suwalki Geçidi, Rusya için önemli bir stratejik hedef olarak dikkatleri çekiyor.

Uzmanlar, Putin'in "Zapad" birliklerini Belarus'a kaydırma ihtimali olduğunu ve 2025 yazında NATO'nun doğu kanadında bir gerilim oluşturabileceğini düşünüyor.