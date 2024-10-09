Bir hatasıyla yüzlerce vahşi hayvanın istilasına maruz kaldı! Evi çevrelediler, bölge halkı isyanda

09 Ekim 2024 11:38 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:09

ABD'nin Washington eyaletinde şaşırtıcı bir olay yaşandı. Poulsbo'da'daki evinin çevresinde rakunlara yemek veren bir kadının evi, vahşi hayvanlar tarafından istila edildi. Polis, kadının büyük bir hata yaptığını söyledi.

ABD'nin Washington​ eyaletinde bulunan Poulsbo'da bir evin bahçesini rakunlar bastı. 100'den fazla vahşi hayvan, bölgeyi adeta istila etti. Ev sahibi kadın, çevredeki birkaç rakunu besledikten sonra evine giremez hale geldiğini söyledi. Polis sözcüsü Kevin McCarthy​, vahşi hayvanlara yiyecek verilmesinin sonucu olduğunu dile getirdi.

McCarthy, ''Vahşi hayvanlar, güvenilir bir yiyecek kaynağına sahip olduğunda, oraya geri dönmeye devam edeceklerdir. Ve bu rakunlar, yemek bekleyen rakunların sayısı kontrolden çıkana kadar bunu yaptılar." diyerek durumu özetledi.

RAKUNLAR HASTALIK TAŞIYOR

Kuduz gibi birçok hastalığı taşıma ihtimali olan rakunların henüz saldırganlaşmadığı fakat bölgedeki insanların büyük bir tehlike altında olduğu belirtildi. Fakat rakunlar evcil hayvanlarla kavgaya tutuşabiliyor.

Bölgede yaşayan bir kişi, rakunların köpeğine saldırdığını anlattı:

"Son zamanlarda bahçemde birkaç rakun gördüm. Köpeklerim birkaç kez bir rakunla kavga etti. Hatta bir rakunla boğuştuktan sonra köpeklerimden birini veterinere götürmek zorunda kaldım. Ayrıca buradaki ana yolda çok daha fazla rakunun öldüğünü fark ettim. Umarım birileri gelip bu sorunu çözmesine yardımcı olur. Umarım o da bunu yapmayı bırakır.''

HER BİR RAKUN İÇİN 500 DOLAR

Öte yandan bir firmayla rakunların tahliyesi için görüşüldü fakat firma her bir rakun için 500 dolar talep etti. Polis, ev sahibine, Washington Balıkçılık ve Yaban Hayatı Departmanı ile iletişime geçmesini söyledi.