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 | Berkay Alptekin

Bir hevesle sosyal medyadaki akıma katıldı! Popüler 'Çarpışma' oyunu sonu oldu

Yeni Zelanda'da 19 yaşındaki bir genç, sosyal medyada viral olan "çarpışma" oyununu arkadaşlarıyla denemek istedi. Aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bir hevesle sosyal medyadaki akıma katıldı! Popüler 'Çarpışma' oyunu sonu oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 13:41

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Palmerston North şehrinde yaşayan Ryan Satterthwaite, sosyal medyada popüler hale gelen, katılımcıların hiçbir koruyucu ekipman kullanmadan birbirlerine doğru koşup çarpıştıkları "Run It" oyununu arkadaşlarıyla denedi.

Tehlikeli olduğu gerekçesiyle tartışmalara yol açan oyun sırasında kafasına aldığı ağır darbe sonucu 19 yaşındaki Satterthwaite, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yetkililer, Satterthwaite'in ölümünü "trajedi" şeklinde nitelendirerek "Bu tarz bir oyun ya da etkinliğe katılmayı düşünen herkesi, ciddi güvenlik ve yaralanma risklerini göz önünde bulundurmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bir hevesle sosyal medyadaki akıma katıldı! Popüler 'Çarpışma' oyunu sonu oldu

20 BİN DOLAR İÇİN 2 KİŞİ BİLİNCİNİ KAYBETMİŞTİ

Olayla ilgili cezai bir durum bulunmadığını belirten yetkililer, konuyla ilgili adli tıp soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.

Söz konusu can kaybı, geçen hafta Auckland kentinde düzenlenen "Run It Straight" adlı yarışmanın ardından yaşandı. Sekiz kişinin 20 bin Yeni Zelanda doları ödül için yarıştığı etkinlikte, iki kişi bilincini kaybederek hastaneye kaldırılmıştı.

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