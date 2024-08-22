Bir kayayı test etmek isterken yüzlerce metre yükseklikten düştüler! Mont Blanc Dağı'nda bir trajedi daha
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Ağustos 2024 13:16 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 13:33
Avrupa'nın en yüksek dağı Mont Blanc'a tırmanan iki İspanyol dağcı, 350 metreden düşerek hayatını kaybetti. Fransa'nın İtalya sınırında bulunan dağda yaşanan olaya dair soruşturma başlatıldı.
Fransa'nın İtalya sınırında bulunan Mont Blanc dağında tırmanış yapan İspanyol 2 dağcı korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Dağcılar, 350 metre yükseklikte halatlarıyla bir kayayı test etmek isterken düştü.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, yetkililer, 26 ve 27 yaşlarındaki iki İspanyol dağcının Mont Blanc'a yaptıkları tırmanış sırasında 350 metreden düştüklerini açıkladı.
Olay yerine helikopterle ulaşan arama kurtarma görevlileri, iki dağcının cansız bedenine ulaştı.
BİR BAŞKA DAĞCI İSE YARALANDI
Kazada hayatta kaldığı bildirilen başka bir dağcı ise hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı