Bir kayayı test etmek isterken yüzlerce metre yükseklikten düştüler! Mont Blanc Dağı'nda bir trajedi daha

22 Ağustos 2024 13:16 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 13:33

Fransa'nın İtalya sınırında bulunan Mont Blanc dağında tırmanış yapan İspanyol 2 dağcı korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Dağcılar, 350 metre yükseklikte halatlarıyla bir kayayı test etmek isterken düştü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yetkililer, 26 ve 27 yaşlarındaki iki İspanyol dağcının Mont Blanc'a yaptıkları tırmanış sırasında 350 metreden düştüklerini açıkladı.

Olay yerine helikopterle ulaşan arama kurtarma görevlileri, iki dağcının cansız bedenine ulaştı.

BİR BAŞKA DAĞCI İSE YARALANDI

Kazada hayatta kaldığı bildirilen başka bir dağcı ise hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.