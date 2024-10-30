Bir madeni para sayesinde 3 kardeş zengin oldu! Dudak uçuklatan fiyata satış

30 Ekim 2024 09:46 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:34

ABD'de bir madeni para, 506 bin dolar yani yaklaşık 17 milyon TL'ye satıldı. 1975 yılına ait olan madeni paranın, San Francisco Darphanesi'nde basıldığı fakat 'S' sembolünün olmaması nedeniyle özel olduğu belirtildi.

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ABD'de Ohio'da yaşayan 3 kardeş, miras kalan madeni para sayesinde köşeyi döndü. Kardeşler, banka kasasında bulunan madeni parayı açık artırmayla satmaya karar verdi. Ülkede sadece 2 tane bulunan madeni para için kardeşler, GreatCollections açık artırma evine başvurdu.

620 BİN TL'YE ALINDI 17 MİLYON TL'YE SATILDI

Açık artırma evinin başkanı Ian Russell, madeni paranın 1975 yılına ait olduğunu, San Francisco Darphanesi tarafından basılmış olmasına rağmen “S” sembolünün bulunmaması nedeniyle nadir bir para olduğunu belirtti.

Madeni para, kardeşlerin büyükleri tarafından 1978 yılında 18 bin 200 dolara yani yaklaşık 620 bin TL'ye alınmış olmasına rağmen dudak uçuklatan bir fiyata satıldı.

MADENİ PARANIN İLKİ DE 16 MİLYON TL'YE SATILMIŞTI

Ian Russell, kurulun açık artırma sürecinin sona erdiğini ve paranın 506 bin dolar yani yaklaşık 17 milyon TL'ye satıldığını duyurdu. Kardeşler, bu nadir madeni paranın gelecek nesiller için bir güvence olacağı düşüncesiyle yatırım olarak saklandığını belirttiler.

1975 yılında San Francisco Darphanesi, 2.8 milyon özel set üretmiş ve bu setleri satışa sunmuştu. Ancak koleksiyoncular, yıllar sonra iki kuruşun darphanenin işareti olan “S” sembolünü taşımadığını keşfettiler. Bu madeni paranın ilki 2019 yılında 456 bin dolara yani yaklaşık 16 milyon TL'ye satılmıştı.