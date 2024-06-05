Bir saat içinde 830 bin liralık 24 tane telefon çalan hırsız yakayı böyle ele verdi

05 Haziran 2024 11:32 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:51

Stringer Haring isimli genç, Londra'yı birbirine katarken yakayı ele verdi. Sadece 1 saat içinde 20 bin sterlin yani 830 bin TL'lik 24 tane telefon çalıp elektrikli bisikletiyle ortalıktan kaybolmaya çalışırken yaptığı kaza cezasını bulmasını sağladı.

POLİSLER, GENÇ HIRSIZI KISTIRDI

Trafik polisi Jordan Smith'in kullandığı araca denk gelen Stringer, araca çarpmamak için kaldırıma doğru hamle yaptığı an daha fazla ilerleyemeyeceğini anladı ve yaya olarak kaçmaya başladı. Tam o anda iki polis, genç hırsızı kıstırdı.

7 YILLA YARGILANACAK

28 yaşındaki hırsız, hırsızlık, tehlikeli araç kullanma ve sigortasız olma suçlamalarını kabul etti. Stringer, 7 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

Öte yandan telefonları çalınan mağdurlar tarafından yakalanma anları, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.