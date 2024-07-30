Bir sabah uyandı ve farklı aksanla konuşmaya başladı! Başına gelenleri bir bir anlattı

30 Temmuz 2024 13:00 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 13:23

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Hillington'da yaşayan iki çocuk annesi, 60 yaşındaki Georgina Gailey, bir anda İsveç aksanıyla konuşmaya başladı. Bu durumu kız kardeşiyle görüntülü konuştuğu esnada, kız kardeşinin fark etiğini söyleyen Gailey, kendisinin de çok şaşırdığını anlattı.

Gailey, İsveç aksanıyla konuşmaya başlamadan iki hafta önce felç geçirdiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Birkaç ay önce de kalp krizi geçirdiğini söyleyen Gailey, ''İyileşiyordum, çok da güzel konuşuyordum'' diyerek insanlarla artık arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"İnsanlar nereden geldiğimi soruyor ve onlara söylediğimde gülüyorlar. Gülümserim ama bu beni içten içe üzer. Ben İngiltere'de doğdum ve büyüdüm. İsveç'e hiç gitmedim.''

YABANCI AKSAN SENDROMUNA YAKALANDI

Doktorlar, Georgina Gailey'in Yabancı Aksan Sendromu'na yakalandığını, genellikle bu sendromun beyin travmasının ardından ortaya çıkabilen nadir bir hastalık olduğunu söylediler.

Georgina Gailey, şimdilerde bu sendroma dair farkındalık oluşturmak istediğini, insanlara bu hastalığı anlatmaya çalıştığını söyledi:

"Aksanımın sonsuza kadar sürüp sürmeyeceğini bilmiyorum. Farkındalık oluşturmak istiyorum çünkü daha fazla insan bunu bildikçe daha fazla araştırma yapılacak."