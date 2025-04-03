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 | Berkay Alptekin

Bir sağa bir sola sallayarak bebeğini öldürdü: İnternet aramaları dehşete düşürdü

İngiltere'de yaşayan 28 yaşındaki Melissa Wilband, henüz 4 aylık bebeğini öldürmekten suçlu bulundu. Savcılar bebeğin beyninde meydana gelen kanamanın, şiddetli sarsılmadan dolayı oluştuğunu belirtti. Öte yandan anne Wilband'ın, eski partnerini ikna etmek için sahte DNA testi düzenlediğini de ortaya çıktı.

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Bir sağa bir sola sallayarak bebeğini öldürdü: İnternet aramaları dehşete düşürdü
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 16:39

İngiltere'de yaşayan Melissa Wilband, 2020 yılının Nisan ayında ülkenin Güney Batı bölgesinde yer alan Newent kentindeki evinde 4 aylık bebeği Lexi Wilband'ı şiddetli şekilde sallayarak beyin kanaması geçirmesine sebep oldu.

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Wilband’ın eski partneri Jack Wheeler ise çocuğun ölümüne sebep olma suçlamalarından beraat etti. Jüri, davayı 2 gün süren müzakerelerin ardından karara bağladı.

Bir sağa bir sola sallayarak bebeğini öldürdü: İnternet aramaları dehşete düşürdü

ŞİDDETLİ SARSILMADAN HAYATINI KAYBETTİ

Savcılar, Lexi’nin beyninde meydana gelen kanamanın, şiddetli bir şekilde sarsılmasından kaynaklandığını belirtti. Savcılara göre, bu şiddetli sarsılmalar, birden fazla kez yaşanmış olabilir.

Lexi, bayılmasının 6 gün sonrasında 18 Nisan 2020’de Bristol Çocuk Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bir sağa bir sola sallayarak bebeğini öldürdü: İnternet aramaları dehşete düşürdü

MAHKEME "BEBEK ÇIĞLIĞI" ARAŞTIRMALARINI ORTAYA ÇIKARDI

Anne Wilband, 4 aylık kızı Lexi bayıldığında, bebeğini doktora götürmemişti. Savcılık, Wilband'ın Lexi'nin sarsılmasından kaynaklanan sağlık sorunlarını fark etmesini engellemek amacıyla randevuları kasıtlı olarak kaçırmış olabileceğini ileri sürdü.

Ayrıca, Wilband’ın internette “bebek çığlığı” hakkında araştırmalar yaptığı da mahkemede ortaya çıktı.

Bir sağa bir sola sallayarak bebeğini öldürdü: İnternet aramaları dehşete düşürdü

SAHTE DNA TESTİ DÜZENLEDİ

Wilband, eski partneri Jack Wheeler'ı, Lexi'nin biyolojik babası olduğuna ikna etmek için hamilelik sürecinde sahte bir DNA testi düzenlemişti. Wheeler’a, babalık testi olduğu ileri sürülen, babanın kendisi olduğunu belirten sahte bir belge sundu.

Ancak, 30 Kasım 2019'da doğan Lexi'nin gerçek DNA testi, Wheeler'ın biyolojik babası olmadığını ortaya koydu. Wilband’ın bu sahte belgeyi, Wheeler’ın doğruyu bilmemesi için düzenlediği, mahkemede kanıtlarla ispatlandı.

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