Bir taş fitili ateşledi çatışma çıktı! Futbol maçı kaosa dönüştü: En az 100 kişi öldü
Gine'nin N'zérékoré şehri bir futbol maçıyla karıştı. Çatışma çıktı, spor karşılaşması kaosa dönüştü. Yetkililer en az 100 kişinin öldüğünü bildirdi.
Gine'nin 2. büyük şehri olan N'zérékoré'de bir futbol maçı karşılaşması kaosa dönüştü. Rakip taraftarlar arasında çatışma çıktı. Çatışmalardan yara almadan kurtulmak isteyenler arasında da izdiham meydana geldi. Yetkililer, en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve hastanelerin, morgların dolduğunu bildirdi.
Karşılaşmanın son dakikalarında genç taraftarlarla polis arasında gerginlik geri dönülmez noktaya gelince arbede yaşandı.
BİR TAŞ FİTİLİ ATEŞLEDİ
Yerel medya, deplasman takımı Labé'nin taraftarlarının hakeme öfkelenerek sahaya taş atmasının ardından polisin göz yaşartıcı gaz kullandığını bildirdi.
Bir görgü tanığı, "Her şey hakemin tartışmalı bir kararıyla başladı. Sonra taraftarlar sahaya girdi" açıklamasında bulundu.
Kısa sürede kaos çıktı ve spor müsabakası olması beklenen olay tam bir kargaşaya dönüştü.
Türkiyede de kendini spor adamı sananlar ve yetersiz kulüp yöneticileri ve tutucu taraftarlar sayesinde aynı durumlar yaşanabilir. Hırs, tamah ve kendini bilmezlik sonucu böyle durumların yaşanmaması için acilen gerekli önlemlerin alınmasını bir vatandaş ve sporsever olarak istiyorum. Saygılarımla.