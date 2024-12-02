Bir taş fitili ateşledi çatışma çıktı! Futbol maçı kaosa dönüştü: En az 100 kişi öldü

02 Aralık 2024 10:29 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 14:14

Gine'nin N'zérékoré şehri bir futbol maçıyla karıştı. Çatışma çıktı, spor karşılaşması kaosa dönüştü. Yetkililer en az 100 kişinin öldüğünü bildirdi.

Otuz yıllık arkadaşını 'hapşırık' yüzünden öldürdü! Suçsuz olduğunu öne sürdü

Otuz yıllık arkadaşını 'hapşırık' yüzünden öldürdü! Suçsuz olduğunu öne sürdü

Gine'nin 2. büyük şehri olan N'zérékoré'de bir futbol maçı​ karşılaşması kaosa dönüştü. Rakip taraftarlar arasında çatışma​ çıktı. Çatışmalardan yara almadan kurtulmak isteyenler arasında da izdiham meydana geldi. Yetkililer, en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve hastanelerin, morgların dolduğunu bildirdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında genç taraftarlarla polis arasında gerginlik geri dönülmez noktaya gelince arbede yaşandı.

BİR TAŞ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Yerel medya, deplasman takımı Labé'nin taraftarlarının hakeme öfkelenerek sahaya taş atmasının ardından polisin göz yaşartıcı gaz kullandığını bildirdi.

Bir görgü tanığı, "Her şey hakemin tartışmalı bir kararıyla başladı. Sonra taraftarlar sahaya girdi" açıklamasında bulundu.

Kısa sürede kaos çıktı ve spor müsabakası olması beklenen olay tam bir kargaşaya dönüştü.