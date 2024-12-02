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Bir taş fitili ateşledi çatışma çıktı! Futbol maçı kaosa dönüştü: En az 100 kişi öldü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
02 Aralık 2024 10:29 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 14:14

Gine'nin N'zérékoré şehri bir futbol maçıyla karıştı. Çatışma çıktı, spor karşılaşması kaosa dönüştü. Yetkililer en az 100 kişinin öldüğünü bildirdi. 

Gine'nin 2. büyük şehri olan N'zérékoré'de bir futbol maçı​ karşılaşması kaosa dönüştü. Rakip taraftarlar arasında çatışma​ çıktı. Çatışmalardan yara almadan kurtulmak isteyenler arasında da izdiham meydana geldi. Yetkililer, en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve hastanelerin, morgların dolduğunu bildirdi. 

Bir taş fitili ateşledi çatışma çıktı! Futbol maçı kaosa dönüştü: En az 100 kişi öldü - 1. Resim

Karşılaşmanın son dakikalarında genç taraftarlarla polis arasında gerginlik geri dönülmez noktaya gelince arbede yaşandı.

Bir taş fitili ateşledi çatışma çıktı! Futbol maçı kaosa dönüştü: En az 100 kişi öldü - 2. Resim

BİR TAŞ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Yerel medya, deplasman takımı Labé'nin taraftarlarının hakeme öfkelenerek sahaya taş atmasının ardından polisin göz yaşartıcı gaz kullandığını bildirdi.

Bir taş fitili ateşledi çatışma çıktı! Futbol maçı kaosa dönüştü: En az 100 kişi öldü - 3. Resim

Bir görgü tanığı, "Her şey hakemin tartışmalı bir kararıyla başladı. Sonra taraftarlar sahaya girdi" açıklamasında bulundu. 

Kısa sürede kaos çıktı ve spor müsabakası olması beklenen olay tam bir kargaşaya dönüştü.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
Futbol maçıçatışma

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Metin Arabacıoğlu 2 Aralık 2024 13:54

Türkiyede de kendini spor adamı sananlar ve yetersiz kulüp yöneticileri ve tutucu taraftarlar sayesinde aynı durumlar yaşanabilir. Hırs, tamah ve kendini bilmezlik sonucu böyle durumların yaşanmaması için acilen gerekli önlemlerin alınmasını bir vatandaş ve sporsever olarak istiyorum. Saygılarımla.

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