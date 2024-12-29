Bir tuhaf hırsızlık! Soymak için girdiği bankada TikTok'tan canlı yayın açtı

29 Aralık 2024 17:14 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 17:34

Balkan ülkesi Arnavutluk’ta yer alan Görice şehrinde yaşananlar TikTok'ta izleyenleri kahkahalara boğdu. 38 yaşında olduğu belirtilen Valter Xhellillari adlı bir adam, sarhoşluğun etkisiyle TikTok üzerinden açtığı canlı yayınla birlikte banka soymaya kalkıştı. O anlar platformda anbean kaydedildi.

Balkan ülkesi Arnavutluk'ta yer alan Görice şehrinde yaşayan 38 yaşındaki Valter Xhellillari adındaki bir adam, 21 Aralık günü akşam saatlerinde sosyal medya platformu TikTok üzerinden canlı yayın açtı. Yayın sırasında saat gece 22.00’yi geçerken, elinde ne bir plan ne de bir silah olmaksızın bir bankaya doğru yöneldi.

İzleyenler, Valter’ın sadece şaka yaptığını düşünse de, Valter bankanın kapısından içeri girdiğinde, işlerin düşündüklerinden çok daha ciddi olduğunu fark ettiler. 38 yaşındaki adam hiçbir şey çalmadan ve herhangi bir tehditte bulunmadan içeride dolaştı, ama hareketleri güvenlik sistemini alarma geçirdi.

Bankadan çıktığında alarm çoktan çalmış, güvenlik birimleri harekete geçmişti. Ancak sarhoş olduğu anlaşılan Valter bu durumun farkında değildi. Polis, kısa sürede Valter'ın kimliğini tespit etti ve yakalamak için operasyon başlattı.

Şehirde köşe bucak Valter’ı arayan ekipler hiçbir iz bulamayınca çareyi Valter'ın yaşadığı apartmanın önünde beklemekte buldular. Günler sonra sarhoşluğun etkisinden sıyrılmış halde apartmana geri dönen Valter, polisin hazırlıklı beklediğini görünce şaşkına döndü. Hemen kelepçelenerek karakola götürüldü.

"O KADAR SARHOŞTUM Kİ, BİLMİYORUM"

Poliste verdiği ifadede Valter tüm geceyi hatırlamadığını söylerek, "o kadar sarhoştum ki ne yaptığımı bile bilmiyorum" ifadesine yer verdi. İşin ironik tarafı, Valter’ın banka soygunu girişimi kendi canlı yayını sayesinde kayıt altına alınmıştı. Bu kayıtlar, olayın mizahi boyutunu artırırken, Valter’ın durumunu daha da zorlaştırdı.