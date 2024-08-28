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Bir ucundan diğerine 3 otobüs durağı olan bina! Avrupa'nın 'Çin Seddi' olarak biliniyor

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Ağustos 2024 15:28 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 15:42
Bir ucundan diğerine 3 otobüs durağı olan bina! Avrupa&#039;nın &#039;Çin Seddi&#039; olarak biliniyor

Avrupa'nın 'Çin Seddi' olarak bilinen, kıtadaki en geniş 2. konut 'Falowiec' apartman bloğu görenleri hayrete düşürüyor. Polonya'da 1970'li yıllarda yapılan binada bin 792 daire bulunuyor. 

Polonya'da yaklaşık 54 yıl önce inşa edilen 'Falowiec' olarak adlandırılan apartman bloğu uzunluğu ve genişliğiyle görenlerin ağzını açık bırakıyor. Avrupa'nın en geniş 2. konutu olduğu bilinen bina 800 metre uzunluğa sahip.

Bir ucundan diğerine 3 otobüs durağı olan bina! Avrupa'nın 'Çin Seddi' olarak biliniyor - 1. Resim

BİNADA 6 BİN KİŞİ YAŞIYOR

11 katlı binanın her bölümünde 110 daire var. Toplamda ise bin 792 daire bulunuyor.

Bir ucundan diğerine 3 otobüs durağı olan bina! Avrupa'nın 'Çin Seddi' olarak biliniyor - 2. Resim

Bina o kadar geniş ki bir ucundan diğer ucuna kadar 3 ayrı otobüs durağı yapıldı. 

Bir ucundan diğerine 3 otobüs durağı olan bina! Avrupa'nın 'Çin Seddi' olarak biliniyor - 3. Resim

Tahminlere göre binada 6 bin kişi yaşıyor. 

Bir ucundan diğerine 3 otobüs durağı olan bina! Avrupa'nın 'Çin Seddi' olarak biliniyor - 4. Resim

AVRUPA'NIN 'ÇİN SEDDİ'

Apartmanın uzaktan görüntüsü Avrupa'nın "Çin Seddi' olarak anılmasına neden oluyor.

Bir ucundan diğerine 3 otobüs durağı olan bina! Avrupa'nın 'Çin Seddi' olarak biliniyor - 5. Resim

Apartmanın tüm yüzeyi birbirine bitişik balkonlarda çevrili.

Bir ucundan diğerine 3 otobüs durağı olan bina! Avrupa'nın 'Çin Seddi' olarak biliniyor - 6. Resim

Birbirine bitişik olan dalgalı bir yön izleyen apartmanların bir tarafından diğerine geçmek için alt katlarından boşluklar bırakıldığı gözlemleniyor.

Bir ucundan diğerine 3 otobüs durağı olan bina! Avrupa'nın 'Çin Seddi' olarak biliniyor - 7. Resim

Bir ucundan diğerine 3 otobüs durağı olan bina! Avrupa'nın 'Çin Seddi' olarak biliniyor - 8. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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