Bir ucundan diğerine 3 otobüs durağı olan bina! Avrupa'nın 'Çin Seddi' olarak biliniyor

28 Ağustos 2024 15:28 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 15:42

Mahkemeye damga vuran görüntüleriyle viral olmuştu! Bir kez daha tutuklandı

Mahkemeye damga vuran görüntüleriyle viral olmuştu! Bir kez daha tutuklandı

Polonya'da yaklaşık 54 yıl önce inşa edilen 'Falowiec' olarak adlandırılan apartman bloğu uzunluğu ve genişliğiyle görenlerin ağzını açık bırakıyor. Avrupa'nın en geniş 2. konutu olduğu bilinen bina 800 metre uzunluğa sahip.

BİNADA 6 BİN KİŞİ YAŞIYOR

11 katlı binanın her bölümünde 110 daire var. Toplamda ise bin 792 daire bulunuyor.

Bina o kadar geniş ki bir ucundan diğer ucuna kadar 3 ayrı otobüs durağı yapıldı.

Tahminlere göre binada 6 bin kişi yaşıyor.

AVRUPA'NIN 'ÇİN SEDDİ'

Apartmanın uzaktan görüntüsü Avrupa'nın "Çin Seddi' olarak anılmasına neden oluyor.

Apartmanın tüm yüzeyi birbirine bitişik balkonlarda çevrili.

Birbirine bitişik olan dalgalı bir yön izleyen apartmanların bir tarafından diğerine geçmek için alt katlarından boşluklar bırakıldığı gözlemleniyor.