Bir ülke 5.2 büyüklüğünde depremle sallandı

21 May 2024 07:36 - Güncelleme : 21 May 2024 07:42

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Ekvador'da merkez üssü El Oro eyaletine bağlı Pinas kasabası olan bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğünün 5.2, derinliğinin ise 88 km olduğu bildirildi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Ekvador'da 17 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 77'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.