Bir ülke daha Eurovision'dan çekildiğini duyurdu

Çekya Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, gelecek yıl Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na Çekya'nın katılmayacağı belirtildi.

ÇEKİLME SEBEBİ: BÜTÇE

Yarışmadan çekilme kararının devam eden bütçe düzenlemeleri nedeniyle alındığına işaret edilen açıklamada, yarışmanın büyük ölçekte bir proje olduğu vurgulandı.

İSRAİL TARTIŞMALARI VE DİĞER ÜLKELERİN TEPKİLERİ SÜRÜYOR

Birçok ülke de İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'da endişelerini dile getirdi.

2027 Eurovision Şarkı Yarışması, 15 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde düzenlenecek.