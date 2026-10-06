Bir ülke daha Eurovision'dan çekildiğini duyurdu

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İstanbul
Çekya Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, gelecek yıl Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na Çekya'nın katılmayacağı belirtildi.
Yarışmadan çekilme kararının devam eden bütçe düzenlemeleri nedeniyle alındığına işaret edilen açıklamada, yarışmanın büyük ölçekte bir proje olduğu vurgulandı.
Birçok ülke de İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'da endişelerini dile getirdi.
2027 Eurovision Şarkı Yarışması, 15 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde düzenlenecek.