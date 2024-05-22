Bir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanıyacak

22 May 2024 09:23 - Güncelleme : 22 May 2024 09:28

İsrail, 7 ayı aşkın süredir Gazze'ye bombalar yağdırırken dünyanın dört bir yanından ateşkes çağrıları gelmeye devam ediyor. İsrail hükümeti ve Başbakan Binyamin Netanyahu, tüm ateşkes çağrılarına kulaklarını kapasa da dünya ateşin durması için bastırıyor. Bu esnada birçok ülke de Filistin devlet olarak tanımaya başladı.

NORVEÇ FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIYACAK

Son olarak Norveç hükümeti, ülke basınında yer alan haberlere göre Filistin'i devlet olarak tanıdığını bugün açıklayacak.

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Norveç devlet televizyonu NRK ve Aftenposten gazetesinde yer alan ve isimsiz kaynaklara dayandırılan haberler hakkındaki sorulara cevap vermedi.

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken bazı ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almış ya da bu yönde adım atacaklarını açıklamıştı.