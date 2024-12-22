Bir ülke daha nükleeri seçti! Küçük Trump'tan enerji politikaları için yeni dönem

22 Aralık 2024 12:59 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 13:05

Arjantin'in 'Küçük Trump' lakaplı Devlet Başkanı Javier Milei de nükleeri seçti. Ülkenin enerji politikalarında yeni dönem başlayan Milei, 'Arjantin Nükleer Planı'nı duyurdu.

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Arjantin'de koltuğa oturmasının ardından yaptığı yenilikler ve ekonomik kararlarla oldukça eleştirilen, 'Küçük Trump' olarak adlandırılan Javier Milei, ülkenin yeni enerji politikalarını nükleer enerjiye göre dizayn edeceğini duyurdu.

Ulusal basında yer alan habere göre, bu yeni plan, Arjantin'in yerel teknolojisiyle geliştirilecek ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA/OIEA) desteğiyle yürütülecek.

BARIŞÇIL KULLANMAYI AMAÇLIYOR!

Hükümet, nükleer enerji kapasitesini artırmayı ve bu alanda ülkenin bağımsız teknolojik yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca plan, enerji güvenliğini sağlamayı ve nükleer teknolojiyi uluslararası standartlara uygun şekilde, tamamen barışçıl kullanmayı amaçlıyor.

''BU YARIŞTA GERİ KALMAYACAĞIZ''

Planın detayları hakkında konuşan Devlet Başkanı Milei’nin başdanışmanı ve proje sorumlusu Demian Reidal, iddialı bir vizyon ortaya koyduklarını belirterek, "Onlarca yıllık gerilemenin ardından nükleer enerji muzaffer bir dönüş yapacak. Biz sadece bu yarışta geride kalmayacağız; aynı zamanda öncü olmayı hedefliyoruz." dedi.

Reidal, Arjantinli nükleer mühendislerin sürecin merkezinde yer alacağını vurgulayarak, "Bu, Arjantin'in ve dünyanın enerji geleceğinde nükleer enerjinin temel taşlarından biri olacağını simgeleyen iddialı bir plandır." ifadesini kullandı.

Halihazırda Arjantin’de Atucha I, Atucha II ve Embalse olmak üzere üç aktif nükleer enerji santrali bulunuyor.