Bir yanda ateşkes iddiaları bir yanda katliam! İsrail 2 Hizbullah komutanını öldürdü

14 Kasım 2024 12:21 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 12:36

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın Rıdvan Birimi'nde tanksavar birliklerinden ve kıyı bölgesindeki operasyonlardan sorumlu 2 Hizbullah komutanının öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah’a ait 140’tan fazla roketatar rampasının imha edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Hizbullah’ın Rıdvan Birimi’nde tanksavar birliklerinden ve kıyı bölgesindeki operasyonlardan sorumlu 2 üst düzey komutanın da öldürüldüğü aktarıldı. Hizbullah ise, komutanlara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İSRAİL'DEN BEYRUT'TA YENİ TAHLİYE EMRİ

IDF tarafından başkent Beyrut’un güneyi için yeni bir tahliye emri yayınlandı. IDF Sözcüsü Avichay Adraee, ''IDF'in operasyon düzenleyeceği Hizbullah tesislerinin yakınında bulunuyorsunuz. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve yakınındaki binaları derhal boşaltmalı ve 500 metreden az olmamak kaydıyla bu binalardan uzak durmalısınız'' dedi.

LÜBNAN İLE ATEŞKES İDDİALARI

Öte yandan saldırıların sürdüğü Lübnan'da İsrail'in ateşkes için hazırlık içerisinde olduğu iddia edildi. The Washington Post gazetesinin üç mevcut ve eski İsrailli yetkiliye dayandırılan haberinde İsrail’in, Trump’a “erken bir dış politika zaferi kazandırmak amacıyla” Lübnan’da ateşkes anlaşmasını hızlandırmak istediği iddia edildi.