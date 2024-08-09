Bir yanda katliam bir yanda müzakere çağrıları! İsrail yeniden kara saldırısı başlattı

09 Ağustos 2024 11:17 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:47

İsrail, 308 gündür sürdürdüğü katliamda yeniden Han Yunus'u hedef aldı. İsrail güçleri, 98. Bölük'ün katılımıyla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kara saldırısı başlattığını duyurdu. Ayrıca aynı bölgedeki 30 noktaya da hava saldırısı düzenlendi. Güvenli olduğunu iddia ettiği bölgelere sivilleri zorla süren İsrail, sivil katliamını Han Yunus'ta sürdürüyor.

KATLİAMIN GÖLGESİNDE MÜZAKERE ÇAĞRISI

İran, Lübnan, Hizbullah ve İsrail arasında bölgesel gerilim zirveye çıktığı dönemde bir yandan da Gazze'de ateşkesin sağlanması için çabalar devam ediyor. ABD, Mısır ve Katar, ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulundu.

'İNSANLIK FELAKETİ'

Öte yandan İsrail, yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığınmak zorunda kaldığı Han Yunus'a tahliye emirleri yağdırmıştı.

Havadan atılan bildirilerle yeniden sivilleri yürüyerek zorla göç ettiren İsrail yüzünden 'insanlık felaketi' yeniden ortaya çıkmıştı.

8 BİN FİLİSTİNLİ ENKAZ ALTINDA

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırılarının yoğunlaştığı Aralık 2023 döneminde bölgedeki en büyük ikinci yerleşim alanı Han Yunus'a kara saldırısı başlatmıştı. İsrail ordusu nisanda Han Yunus'tan çekildiğinde, geride büyük yıkım bırakmış, Filistin Sivil Savunma Ekipleri, yüzlerce Filistinlinin cesedine ulaşmıştı. Yaklaşık 8 bin kişinin ise Han Yunus'ta enkaz altında olduğunun değerlendirildiği bildirilmişti.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin bahçesindeyse 300'den fazla cesedin gömüldüğü toplu mezara ulaşıldığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu, temmuz sonunda yeniden Han Yunus'a kara saldırısı başlatmış yaklaşık bir hafta sonra bölgede daha fazla can kaybı ve yıkım bırakarak çekilmişti.