Bir yandan öldürüyor bir yandan gizliyorlar! İsrail'den dev medya kuruluşuna kapatma kararı

05 May 2024 13:43 - Güncelleme : 05 May 2024 14:03

Tel Aviv hükümetinin oylamasında, Katar merkezli Al Jazeera'nin İsrail'deki tüm faaliyet ve operasyonlarının kapatılması yönünde karar alındı.

Alınan bu kararın ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz netlik kazanmadı.

NİSAN AYINDA TASARIYI KABUL ETMİŞLERDİ

İsrail Meclisi, nisan ayının başında, "İsrail'in ulusal güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle hükümete yabancı basın kuruluşlarını kapatma yetkisi tanıyan" ve kamuoyunda "Al Jazeera Tasarısı" şeklinde isimlendirilen yasa tasarısını kabul etmişti.