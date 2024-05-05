05 May 2024 13:43 - Güncelleme : 05 May 2024 14:03
Bir yandan öldürüyor bir yandan gizliyorlar! İsrail'den dev medya kuruluşuna kapatma kararı
İsrail'de hükümet, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun kapatılmasını kararlaştırdı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Tel Aviv hükümetinin oylamasında, Katar merkezli Al Jazeera'nin İsrail'deki tüm faaliyet ve operasyonlarının kapatılması yönünde karar alındı.
Alınan bu kararın ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz netlik kazanmadı.
NİSAN AYINDA TASARIYI KABUL ETMİŞLERDİ
İsrail Meclisi, nisan ayının başında, "İsrail'in ulusal güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle hükümete yabancı basın kuruluşlarını kapatma yetkisi tanıyan" ve kamuoyunda "Al Jazeera Tasarısı" şeklinde isimlendirilen yasa tasarısını kabul etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı