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Bir yaşındaki çocuğa akılalmaz saldırı! Saldırgan turist böyle yakalandı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
08 Ekim 2024 11:30 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 11:47

İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan ünlü Montjuic tepesinde kan donduran bir olay yaşandı. Ekvadorlu olduğu öğrenilen bir turist, 1 yaşındaki kız çocuğuna tokat atarak hırpalamaya çalıştı. Saldırganın başka insanlara da saldırdığı açıklandı.

Turistlerin uğrak bölgesi Barcelona​'nın ünlü Montjuic tepesinde, 31 yaşındaki Ekvadorlu olduğu öğrenilen bir kişi, 1 yaşındaki kız çocuğunu dövmeye kalktı. Bebek​ arabasında oturan çocuğa tokat atan agresif saldırgan, çocuğu daha da hırpalamaya çalıştığı sırada babası kurtardı. Anne ve babanın neye uğradıklarını anlayamadıkları, şaşkınlık içerisinde çocuklarını korumaya çalıştıkları anlar kameraya yansıdı. 

Bir yaşındaki çocuğa akılalmaz saldırı! Saldırgan turist böyle yakalandı - 1. Resim

BAŞKA İNSANLARA DA SALDIRMIŞ!

Anne-baba çocuklarını alıp, oradan uzaklaştırırken polise haber verildi. Polis, küçük kızın hafif yaralandığını, hastaneye kaldırılmasına ise gerek olmadığını açıkladı. 

Bir yaşındaki çocuğa akılalmaz saldırı! Saldırgan turist böyle yakalandı - 2. Resim

Polis, saldırganı kıskıvrak yakaladı ve iki kişiye daha saldırdığı ortaya çıktı. 

Bir yaşındaki çocuğa akılalmaz saldırı! Saldırgan turist böyle yakalandı - 3. Resim

Öte yandan yaşanan bu olay halkın tepkisini çekti. Turistler nedeniyle ülkede, konut krizi yaşandığını, halkın yaşam kalitesinin düştüğünü iddia eden halk isyan etti. 

Bir yaşındaki çocuğa akılalmaz saldırı! Saldırgan turist böyle yakalandı - 4. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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