Bir yaşındaki çocuğa akılalmaz saldırı! Saldırgan turist böyle yakalandı

08 Ekim 2024 11:30 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 11:47

İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan ünlü Montjuic tepesinde kan donduran bir olay yaşandı. Ekvadorlu olduğu öğrenilen bir turist, 1 yaşındaki kız çocuğuna tokat atarak hırpalamaya çalıştı. Saldırganın başka insanlara da saldırdığı açıklandı.

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Turistlerin uğrak bölgesi Barcelona​'nın ünlü Montjuic tepesinde, 31 yaşındaki Ekvadorlu olduğu öğrenilen bir kişi, 1 yaşındaki kız çocuğunu dövmeye kalktı. Bebek​ arabasında oturan çocuğa tokat atan agresif saldırgan, çocuğu daha da hırpalamaya çalıştığı sırada babası kurtardı. Anne ve babanın neye uğradıklarını anlayamadıkları, şaşkınlık içerisinde çocuklarını korumaya çalıştıkları anlar kameraya yansıdı.

BAŞKA İNSANLARA DA SALDIRMIŞ!

Anne-baba çocuklarını alıp, oradan uzaklaştırırken polise haber verildi. Polis, küçük kızın hafif yaralandığını, hastaneye kaldırılmasına ise gerek olmadığını açıkladı.

Polis, saldırganı kıskıvrak yakaladı ve iki kişiye daha saldırdığı ortaya çıktı.

Öte yandan yaşanan bu olay halkın tepkisini çekti. Turistler nedeniyle ülkede, konut krizi yaşandığını, halkın yaşam kalitesinin düştüğünü iddia eden halk isyan etti.