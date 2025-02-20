Bir zamanlar ütüye benzetiliyordu! Günümüzdeki değeri dudak uçuklattı

İngiltere'nin güneybatısında yer alan Cornwall şehrinde şekli nedeniyle bir zamanlar alay konusu olan minik ev gündem oldu. Ütüye benzetilen minik ev, yaklaşık 10 milyon TL'den satışa çıkarıldı.

Güneybatı İngiltere'de yer alan Cornwall şehrinde bulunan 'The Doll's House' adlı ev oldukça küçük ve dar yapısıyla görenleri hayrete düşürüyor. 235 bin sterlinlik (yaklaşık 10 milyon TL) değer biçilen evin giriş katı 16.7 metrekare; üst katı ise 14.8 metrekareden oluşuyor böylelikle evin toplamda 31.5 metrekarelik bir yaşam alanı bulunuyor.

"BURADA 4 KİŞİ AĞIRLAMAK MÜMKÜN OLMAZ"

Emlak danışmanı Tom Reed, evin satışını üstlenen Mather Partnership adına yaptığı açıklamada, "Burada dört kişilik bir aileyi ağırlamak pek mümkün olmaz" ifadelerine yer verdi. Ancak emlak ofisinden verilen demeçte ise evin büyük ilgi gördüğü belirtildi.

Öte yandan Mr. Reed, evin 235 bin sterlinlik fiyatının "mantıklı" olduğunu belirterek, harika bir konumda bulunduğunu ve deniz manzarasına sahip olduğunu vurguladı.

Çevredeki bazı vatandaşlar, evin iç tasarımının eski tip ütülere benzemesi ve iki bina arasında sıkışmış olması nedeniyle eskiden "Kutu ve Isıtıcı" olarka adlandırıldığını belirtiyor.