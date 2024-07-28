Birbirlerine sarılı halde bulunan yılan fosilinin gizemi çözüldü! 38 milyon yıl öncesine ait

28 Temmuz 2024 15:15 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:50

Tuvaletini yapmak isteyen adamı 5 metrelik piton pişman etti! İşte ölümden döndüğü anlar

Tuvaletini yapmak isteyen adamı 5 metrelik piton pişman etti! İşte ölümden döndüğü anlar

ABD'nin Wyoming eyaletindeki White River Formation'da bulunan, birbirine dolanmış halde ölen 4 yılan fosili 1976 yılın keşfedildi. Fakat yılanların hangi familyadan olduğu ve neden birbirlerine sarılı halde olduğuna dair gizem yeni çözüldü.

Bilim insanları, yüksek çözünürlüklü bilgisayar tomografisi kullanarak, hayvanların piton ve boa yılanını da içinde barındıran boidae familyasından olduğunu belirttiler.

38 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT

Zoological Journal of the Linnean Society adlı hakemli dergide yayımlanan araştırmada yaklaşık 38 milyon yıl önce yaşamış türe Hibernophis breithaupti adı verildi.

YILANLARIN NEDEN SARILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yılanların birbirlerine sarılmış olmasında dair de açıklamalarda bulunan bilim insanları, hayvanların soğuk bir dönemi atlatmak için birbirine dolandığını, bu şekilde ısınmaya çalıştıklarını düşündüklerini aktardılar. Ayrıca ilk defa bir yılan fosilinde bu şekilde birbirlerine sarılı halde sosyal davranış gösterildiği düşünülüyor. Normal şartlarda ise yılanların genelde böyle bir davranış göstermediği belirtildi.

Çalışmanın ortak yürütücülüğünü üstlenen Michael Caldwell "Bu sürüngenler için gerçekten alışılmadık bir durum" diyerek şunları söyledi:

''Bugün yaşayan yaklaşık 15 bin farklı sürüngen türünden hiçbiri jartiyer yılanları gibi kış uykusuna yatmıyor.''

YILANLARIN SELE YAKALANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Soğuktan korunmak için inlerinde saklanan 4 yılanın küçük bir sele yakalandığı düşünülüyor.

Öte yandan yüzlerce omurdan oluşan yılanlar fosilleşme sürecinde genellikle kolay parçalanıyor. Ancak Wyoming'deki 4 yılan neredeyse bütün halde bulundu.