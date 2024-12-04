Bireysel silahlanmanın acı sonu: 7 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

04 Aralık 2024 15:43 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:51

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını araçta bırakarak alışverişe giden kadın, bireysel silahlanmanın acı sonuyla karşı karşıya kaldı. 7 yaşındaki çocuk, aracın torpido gözünde bulduğu silahla 2 yaşındaki kardeşini vurdu.

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Kaliforniya​'daki Ranch Cucamonga'daki yetkililer , pazartesi günü bir otoparkta 7 yaşındaki kardeşinin elinden öldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan "silahla ilgili kazayı" araştırıyor .

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir mağazanın otoparkında acı bir olay meydana geldi. Polise bir aracın içinde silah sesi duyulduğuna dair ihbar gitti. Polis olay yerine geldiğinde acı sonla karşılaştı. Anne, 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını arabada bırakarak, bir mağazadan bazı eşyalar almaya gitti.

ÖLÜMCÜL ATIŞ

Bu esnada arabada kalan çocuklardan büyük olan torpido gözünde bulduğu silahı kardeşine doğrultup ateşledi. Polis departmanından Gloria Huerta konuya ilişkin "İki yaşındaki çocuk, yedi yaşındaki kardeşiyle birlikte kamyonun kabininde oturuyordu. 7 yaşındaki kardeş, torpido gözünde bir ateşli silah buldu ve bunun sonucunda ölümcül atış gerçekleşti." dedi.

Polis, 2 yaşındaki çocuğun acil olarak hastaneye kaldırıldığını fakat kurtarılamadığını söyledi.