Biriyle kendini öldürmeye çalışmıştı! Napolyon’un silahları rekor fiyata satıldı

08 Temmuz 2024 14:23 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 14:46

600 bin euro fiyat biçilen Napolyon'un ünlü şapkası satıldı! Hem de kaç katına...

600 bin euro fiyat biçilen Napolyon'un ünlü şapkası satıldı! Hem de kaç katına...

Fransız silah ustası Louis-Marin Gosset tarafından tasarlanan ve eski Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart’a ait silahlar, açık artırmaya çıkarıldı. Silahlar Napolyon’un 1814 yılında intihar girişiminde bulunduğu Fontainebleau Sarayı yakınındaki Osenat Müzayede Evi'nde gerçekleştirilen açık artırmada 1.69 milyon euroya satıldı.

Altın ve gümüş işlemeli olan silahların üzerinde Napolyon'un profilinin işlemesi bulunuyor. Silahlar, orijinal kutusu ve barut mahfazasının da aralarında bulunduğu çeşitli aksesuarları ile birlikte satıldı.

Napolyon’a ait bir şapka da Kasım ayında düzenlenen bir açık artırmada 1.9 milyon euroya alıcı bulmuştu.

MİLLİ HAZİNE OLARAK KABUL EDİLMİŞTİ

Fransa Kültür Bakanlığı, silahları kısa süre önce “milli hazine” olarak kabul etmiş ve yurtdışına çıkarılmasını yasaklamıştı. Bu karar, Fransız hükümetinin ismi açıklanmayan alıcıya 30 ay içinde yeni bir teklif yapmasını gerektiriyor.

SİLAHLARDAN BİRİNİ İNTİHAR ETMEK İÇİN KULLANMIŞTI

Napolyon’un bu silahları, ordularının yenilmesinin ardından 12 Nisan 1814’te kendini öldürmek için kullandığı ifade ediliyor. Ancak yaveri Armand de Caulaincourt, silahtaki barutu boşaltarak Napolyon’un hayatını kurtarmıştı.

Daha sonra, Napolyon’un zehir kullanarak hayatta kaldığı belirtiliyor. Napolyon daha sonra bu silahları Caulaincourt’a vermişti.