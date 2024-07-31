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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Heniyye saldırısının ardından harekete geçti: 'Acil kodlu çağrı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 Temmuz 2024 19:34 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 19:47
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Heniyye saldırısının ardından harekete geçti: &#039;Acil kodlu çağrı!

BMGK, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak. Talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.

Dünya Heniyye suikastini konuşuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de (BMGK), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanma kararı aldı.

İRAN TALEP ETTİ

BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının bugün yerel saatle 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi. Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Heniyye saldırısının ardından harekete geçti: 'Acil kodlu çağrı! - 1. Resim

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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