Birleşmiş Milletler uyardı! Etiyopya'da 1,9 milyon kişi sel riskiyle karşı karşıya

27 Nisan 2024 12:42 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 12:48

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (UNOCHA) yapılan yazlı açıklamada, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'daki şiddetli yağışların neden olduğu felaket ve yıkıma dikkat çekildi.

Açıklamada, ülkedeki yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceği ve 1,9 milyon kişinin ciddi risk altında olduğu ifade edildi.

700 BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLEBİLİR

Ülke genelinde 700 binden fazla kişinin yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, Oromia, Afar, Amhara ve Tigray bölgelerinin en fazla etkilenen yerler olduğu kaydedildi.

Kenya, Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler de şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkilendi.