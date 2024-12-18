Bisiklet sürerken havada takla atıp üzerine düştü! 9 yaşındaki çocuğun kafatasına tekerlek saplandı

18 Aralık 2024 15:36 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 16:20

Brezilya'nın Conceicao das Alagoas kentinde güvenlik kamerası 9 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı akılalmaz kazayı anbean kaydetti. Görüntülerde bisiklet süren çocuğun dengesini kaybederek yere düştüğü, ardından bisikletin havada takla atması sonucu tekerleğinin kafatasına sağlandığı görüldü.

Brezilya'nın Conceicao das Alagoas kentinde 9 yaşındaki bir çocuğun bisiklet​ sürerken düşmesi sonucu meydana gelen akılalmaz kaza​ güvenlik kamerasına yansıdı. Bisikletten düşen çocuğun kafasına bisikletin tekerleğinin saplandığı anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay yerine gelen itfaiyeciler, tekerleği keserken çocuğun kafatasına sıkışan cıvatayı çıkarmak için sağlık ekipleri devreye girdi. Hastaneye kaldırılan çocuk​, cerrahların cıvatayı çıkarması için ameliyata alındı.

Ameliyattan hemen önce çekilen röntgende bisikletin cıvatasının beyninden sadece birkaç santim uzağında olduğu görüldü. Triangulo Mineiro Federal Üniversitesi'nin Clinicas Hastanesi yetkilileri, cıvatanın kafatasına 1 cm girdiğini söyledi.

SAĞLIK DURUMU İYİ, HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastane ismi açıklanmayan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiğini ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Cıvatanın kafatasından çıkartılmasından sonra çocuk antibiyotik tedavisi için hastanede kalmaya devam ediyor.