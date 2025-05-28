Bitcoin için işkence: “Kentucky’nin kripto kralı” tutuklandı

New York’ta yaşanan dehşet verici bir olay, kripto dünyasının karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. “Kentucky’nin kripto kralı” olarak tanınan John Woeltz, bir iş ortağını kaçırıp işkence etmekle suçlanıyor. Amaç, mağdurun Bitcoin cüzdanının şifresine ulaşmaktı.

ABD'de "Kentucky'nin kripto kralı' olarak tanınan 37 yaşındaki John Woeltz, Cuma günü New York’un NoLIta semtindeki lüks dairesinde gözaltına alındı. Polis, kurbanın —28 yaşındaki İtalyan vatandaşı Michael Valentino Teofrasto Carturan’ın— üç hafta boyunca bu 17 odalı evde alıkonduğunu açıkladı. Carturan, bir trafik görevlisinden yardım isteyerek kurtulmayı başardı.

Soruşturmayı yürüten savcılara göre, Woeltz ve onun Salı günü yakalanan suç ortağı William Duplessie, Carturan’a elektroşok uyguladı, silahla dövdü, zorla crack kokain içirdi ve testereyle bacağını kesti. Hatta beş katlı binanın tepesinden aşağı sarkıttıkları bile iddialar arasında.

ŞİFRE İÇİN İŞKENCE

Olayın başlangıcı 6 Mayıs’a dayanıyor. Carturan, iş ortaklığı kapsamında Woeltz’in evine geldiğinde pasaportuna ve tüm elektronik cihazlarına el kondu. Ardından Bitcoin cüzdanının şifresi için tehdit ve işkenceler başladı. Cüzdanda milyonlarca dolarlık kripto para olduğu düşünülüyor.

Woeltz’in avukatları yorum yapmazken, Duplessie'nin avukatları da Fortune’un sorularına yanıt vermedi.

BİR ZAMANLAR TEKNOLOJİ YILDIZIYDI

Woeltz'in geçmişi, bugünkü manzaradan oldukça farklıydı. Kentucky, Paducah doğumlu Woeltz, 2018 yılında ETHGlobal San Francisco hackathon’unda kazanan ekipte yer aldı. Daha sonra Silikon River Capital adlı bir blockchain yatırım fonunun başına geçti. Hatta Kentucky eyaletinin teknoloji ofisi tarafından kritik altyapı, kamu hizmetleri ve acil servislerde blockchain kullanımı üzerine çalışan bir gruba seçilmişti.

Ancak şimdi, geleceği parlak bir yatırımcıdan çok, sanal servet için şiddete başvuran biri olarak yargılanıyor. Hakkında adam kaçırma, saldırı, yasa dışı alıkoyma ve silah bulundurma suçlamaları var.

KRİPTO ZENGİNLERİNE "WRENCH ATTACK" KABUSU

Bu olay, son yıllarda artan bir trendin parçası: Şifreleri zorla almak için yapılan "wrench attack" — yani İngiliz anahtarı saldırıları. Teknolojik korumaları aşmak zor, ama bir anahtarla tehdit ederek şifre almak oldukça etkili. Öyle ki bazı varlıklı kripto sahipleri, bu tür saldırılara karşı özel sigortalar bile yaptırıyor.