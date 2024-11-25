Bitcoin milyoneri ülkenin birçok noktasına hazine sakladı! İpuçlarının peşine düşen zengin olabilir

25 Kasım 2024 15:16 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 15:30

Bitcoin milyoneri ABD'nin birçok bölgesine hazine sakladı. Jon Collins-Black, değeri yaklaşık 100 bin dolar olan 1 Bitcoin de dahil 5 değerli eşyayla dolu sandığı ABD'nin çeşitli bölgelerine gizledi. Collins-Black, sandıkların bulunabilmesi için ise bir ipucu kitabı hazırladı.

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Bitcoin​ yatırımlarıyla servet kazanan girişimci Jon Collins-Black, değerli eşyalarla dolu 5 sandığı ABD​'de çeşitli yerlere sakladı. Son birkaç yılını gemi enkazından kurtarılan altın sikkelerden nadir Pokemon kartlarına kadar değerli eşyalardan oluşan bir hazine​ biriktirmekle geçiren Collins-Black bu hazineyi bir oyunla başkalarına sundu.

İPUCU KİTABI: İÇİNDE HAZİNE VAR

Collins-Black, hazine sandıklarının yerini bulmak isteyenler için ''İçinde Hazine Var'' isimli bir ipucu kitabı oluşturdu. Bitcoin milyoneri, "İpuçlarını çözmek için dahi olmanıza gerek yok. Büyük bir şifre yok. Merakınız, hayal gücünüz ve yeni bir şeyi deneme isteğiniz varsa, sakladığım hazineleri bulabilirsiniz." dedi.

SANDIKTA BITCOIN VAR

Sandıklarda bulunan eşyaların içinde; spor takas kartları (örneğin Michael Jordan'ın 1986 çaylak kartı), altın, tarihi eserler, Jacqueline Onassis'e ait elmas ve safir broş, MÖ 4. yüzyıldan kalma altın Yunan defnesi, Pablo Picasso tarafından tasarlanıp basılan bir sikke ve nadir bir ay taşı örneği var.

Hazine sandıklarının arasında en değerlisi ise yaklaşık 100 bin dolar olan bir Bitcoin de bulunuyor.

PROJENİN SEBEBİ MACERASEVERLİĞİ

Collins-Black, kutuların hiçbirinin tehlikeli bir yerde olmadığını hatta gömülü olmadığını, açıkta bir yerde olduğunu, özel mülkte bulunmadığını söyledi. Covid-19 salgını sırasında bu projeyi tasarladığını söyleyen Collins-Black macerayı sevdiği için böyle bir proje geliştirdiğini ifade etti.