Bitki çayıyla tedavi ölümle sonuçlandı! Doktora soruşturma açıldı

29 Eylül 2024 12:55 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:15

Avustralya'da Çinli doktor Dr. Shuquan Liu, bir hastasını bitki çayıyla tedavi etmeye çalıştı. Hasta hayatını kaybetti. Doktor Liu, görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulundu.

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'Avustralya'nın önde gelen Çinli bitki uzmanı' olarak tanınan Dr. Shuquan Liu'nun, bitki çayıyla tedavi etmeye çalıştığı hasta kalp krizi​ sonucu hayatını kaybetti. Doktor Liu, görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulundu.

Kimliği açıklanmayan hastanın kilo vermek için Liu'nun '101 Wellbeing' adlı programına 2018 yılında katıldığı belirtildi. 2018'de Liu'nun kliniğine 16 kez giden kadın, 2 Şubat'ta kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden hastanın, potasyum yetersizliği ve kalp ritim bozukluğundan muzdarip olduğu tespit edildi.

41 yaşındaki kalp hastası kadın, hastaneye yatırıldıktan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

BİTKİ UZMANI DOKTORA SORUŞTURMA

Yeni Güney Galler eyaleti parlamentosuna bağlı Sağlık Hizmetleri Şikayet Komisyonu, doktor hakkında hukuki işlem başlattı. Duruşmada Dr. Liu'nun, kadının kalp hastalığına ilişkin yeterli bilgi edinmeden hastaya bitki çayı​ tedavisi uyguladığı savunuldu.

Doktorun ayrıca hastanın dilini, nabzını, kan basıncını veya kalp atış hızını incelemediği, bağırsak hareketlerine dair bilgi almadığı ifade edildi.

PİŞMANLIK GÖSTERMEDİ

Dr. Liu ise "Batılı teşhis araçları" olarak gördüğü için bu kontrol yöntemlerini kullanmadığını söyledi. Hekim, hastayı sadece "geleneksel Çin tıbbına uygun şekilde" kontrol ettiğini belirtti.

Komisyon, Liu'nun çalışma şeklinin "makul standartların altında kaldığını" bildirdi. Ayrıca doktorun bitki çayı reçetesinin Çin tıbbı alanında resmi olarak tanınmadığına da dikkat çekildi. Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

''Dr. Liu'nun gerçek bir pişmanlık ifade etmediği ve 101 Wellbeing programının hastalar için oluşturduğu riskleri öngörmediği anlaşılıyor. Liu, programını uygulamanın hastalar için taşıdığı riskleri sürekli görmezden geldi.''

Komisyon, mesleğini icra ederken "büyük bir özensizlik" sergilediğini söylediği Liu'nun lisansının üç yıllığına askıya alınmasına karar verdi.