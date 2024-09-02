Biyografisi ABD seçimlerinden önce vizyonda! Donald Trump engelleyemedi

02 Eylül 2024 17:18 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:38

İranlı yönetmen Ali Abbasi'nin tartışmalı Donald Trump biyografisi The Apprentice, Cannes Film Festivali'nin ardından alıcı bulmakta zorlandı fakat Tom Ortenberg'in Briarcliff Entertainment şirketi filmi satın aldı. Filmin 11 Ekim'de vizyona girmesi bekleniyor. Hatta 2025 Oscar Ödülleri'nde aday gösterilmesi için de destek alması bekleniyor.

Sebastian Stan'in genç Trump'ı, Succession'dan Jeremy Strong'un ise akıl hocası, avukatı ve siyasi iş bitiricisi Roy Cohn'u canlandırdığı 1980'lerde geçen film bir "başlangıç hikayesi" diye tanımlanıyor.

DONALD TRUMP ÖNÜNÜ ALAMADI

Filmin Cannes'da gösterilmesinden birkaç gün sonra Trump'ın kampanyası bir ihtarname göndererek yapımcılara dağıtım anlaşması yapmamaları uyarısında bulunmuştu.

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, The Independent'a yaptığı açıklamada, "Bu sahte film yapımcılarının bariz bir şekilde yanlış olan iddialarını ele almak için dava açtık" demişti.

''Bu saçmalık, uzun süre önce çürütülmüş olan yalanları sansasyonel hale getiren saf bir kurgu. Yasadışı Biden Davalarında olduğu gibi, bu da Başkan Trump'ın Beyaz Saray'ı yeniden alacağını ve kendi adaylarını yeneceğini bilen Hollywood elitlerinin seçim müdahalesidir çünkü yaptıkları hiçbir şey işe yaramıyor.''

''Bu 'film' tamamen kötü niyetli bir karalama, bunu kimse görmemeli ve yakında kapanacak olan bir indirimli film mağazasının vizyona girmeyen filmlerin indirimli DVD bölümünde yer almayı bile hak etmiyor, bir çöplük yangınına ait.''