Blinken'dan Esad analizi! 'Kendi yıkımına yol açtı'

09 Aralık 2024 07:09 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 07:17

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Esad rejiminin 2011 yılından beri siyasi süreci reddetmesi ve İran ile Rusya'nın desteğine güvenmesinin bugün yıkımına yol açtığını ifade etti. Suriyelilerin öncülüğünde kapsayıcı bir barış sürecine destek vereceklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken​, Suriye​'de yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. 14 yıldır süren iç savaşın ardından Suriye halkının umutlanması için yeni bir nedenin doğduğunu ifade eden Blinken, devrik lider Beşar Esad​'ın yönetimine ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

ESAD'A RUSYA​ VE İRAN​ ELEŞTİRİSİ

Esad rejiminin 2011 yılından bu yana güvenilir bir siyasi çözümü reddetmesinin bu sonu hazırladığını ifade eden Blinken, rejimin, Rusya ve İran'dan aldığı "insanlık dışı desteğe" güvenmesinin Suriye'deki yıkımın temel nedeni olduğunu dile getirdi.

Blinken Suriye halkının, geçiş sürecinde devlet kurumlarının korunmasını, temel hizmetlerin tesis edilmesini ve kırılgan toplulukların güvence altına alınmasını talep etme hakkına sahip olduğunu ifade eti.

ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla birlikte gelişmeleri yakından takip edeceğini açıklayan Blinken, "Esad rejimi ve destekçilerinin, işledikleri suçlardan dolayı uluslararası toplum nezdinde hesap vermesini sağlamak için çabalara destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"MUHALİFLERİN EYLEMLERİNİ NOT EDECEĞİZ"

Suriye’deki muhalif liderlerin son günlerde yaptığı açıklamaları not ettiklerini de belirten Blinken, "Bu kişilerin sorumluluk aldıkça, yalnızca sözlerine değil, eylemlerine de bakacağız" derken tüm taraflara, insan haklarına ve sivillerin korunmasına saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.