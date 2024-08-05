Blinken'dan İran-İsrail savaşı için alarm: 24 saat içinde!..

05 Ağustos 2024 07:02 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 07:12

ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken, G7 ülkelerinden mevkidaşlarına, İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik bir saldırının pazartesi gününden itibaren başlayabileceğini söyledi.

Axios isimli haber sitesine görüşmeye ilişkin bilgi veren üç kaynak, Blinken'ın, ABD'nin bölgedeki gerilimi düşürme ve topyekun bir savaşı önleme çabaları sırasında mevkidaşlarıyla görüştüğünü söyledi.

İSRAİL BASINI DA YAZDI

Times of Istrael'in haberine göre ise ABD, geçen hafta üst düzey Hizbullah ve Hamas yetkililerine düzenlenen suikastın ardından İran'ın saldırısının kaçınılmaz olduğuna inanıyor. Bu bağlamda Blinken mevkidaşlarına bölgesel bir savaşı önlemenin en iyi yolunun Tahran'a saldırının kapsamını sınırlaması için baskı yapmak olduğunu söyledi.

ABD SAVAŞA HAZIR

Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere ulusal güvenlik ekibini bir araya getirmesi bekleniyor. Ayrıca Beyaz Saray'ın açıkladığı üzere Ürdün Kralı ile de temas kurulacak. Bu arada Amerikalı mevkidaşı, İsrail Savunma Bakanı ile temas halindeydi.

Dün bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin "her türlü olasılığa" hazırlandığını söylerken, birkaç gün önce Pentagon, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığının güçlendirildiğini duyurdu. Bu sırada akşam saatlerinde İsrail'in Lübnan ile kuzey sınırında uyarı sirenleri çalındı.

İsrail ordusunun verdiği bilgiye göre, Lübnan tarafından atılan roketler sonucu bir subay ve bir asker yaralandı.