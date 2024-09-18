BM Genel Kurulu'nda bir ilk: Filistin'in İsrail talebi kabul edildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı

18 Eylül 2024 18:58 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 18:59

Son dakika haberi: Filistin tarafından ilk kez BM Genel Kurulu'na sunulan, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı 14’e karşı 124 oy ile kabul edildi.