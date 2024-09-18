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BM Genel Kurulu'nda bir ilk: Filistin'in İsrail talebi kabul edildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Eylül 2024 18:58 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 18:59
BM Genel Kurulu&#039;nda bir ilk: Filistin&#039;in İsrail talebi kabul edildi

Son dakika haberi: Filistin tarafından ilk kez BM Genel Kurulu'na sunulan, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı 14’e karşı 124 oy ile kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin​'in ilk kez sunduğu tasarıyı oyladı. Filistin'in, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı 14'e karşı 124 oyla kabul edildi.

Söz konusu kararın hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

ABD RET OYU VERDİ

ABD, İsrail, Arjantin, Çekya, Macaristan, Fuji, Micronesia, Palau, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga, Tuvala, İsrail karşıtı tasarıyı reddeden ülkeler arasında yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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