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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze mesajı: Her yer potansiyel ölüm bölgesi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Temmuz 2024 02:41 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 02:43
BM Genel Sekreteri Guterres&#039;ten Gazze mesajı: Her yer potansiyel ölüm bölgesi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Guterres, "Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi" dedi.

Guterres, X sosyal medya hesabından Gazze hakkında mesaj paylaştı.

Gazze'deki yıkım ve çatışma düzeyinin "anlaşılamaz ve kabul edilemez" olduğunu ifade eden Guterres, "Güvenli hiçbir yer yok." ifadesini kullandı.

Guterres, "Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi." vurgusunda bulundu.

BM Genel Sekreteri, taraflara siyasi cesaret ve istek göstererek anlaşma sağlamaları çağrısı yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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