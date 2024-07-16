BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze mesajı: Her yer potansiyel ölüm bölgesi

16 Temmuz 2024 02:41 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 02:43

Gazze'de savaş yetmedi şimdi de susuzluk: 700 bin kişi tehdit altında!

Gazze'de savaş yetmedi şimdi de susuzluk: 700 bin kişi tehdit altında!

Biden'dan sevindiren Gazze paylaşımı: Çerçeve anlaşmayı 2 taraf da kabul etti!

Biden'dan sevindiren Gazze paylaşımı: Çerçeve anlaşmayı 2 taraf da kabul etti!

Guterres, X sosyal medya hesabından Gazze hakkında mesaj paylaştı.

Gazze'deki yıkım ve çatışma düzeyinin "anlaşılamaz ve kabul edilemez" olduğunu ifade eden Guterres, "Güvenli hiçbir yer yok." ifadesini kullandı.

Guterres, "Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi." vurgusunda bulundu.

BM Genel Sekreteri, taraflara siyasi cesaret ve istek göstererek anlaşma sağlamaları çağrısı yaptı.