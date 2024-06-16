BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kurban Bayramı mesajı

16 Haziran 2024 04:57 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 05:06

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gurerres, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bu Kurban Bayramını çatışma, şiddet ve bölünme nedeniyle sevdikleriyle birlikte kutlayamayacak olan tüm Müslümanlarla dayanışma duygularımı paylaşıyorum.'' ifadelerine yer verdi.

İslam toplumları için kutsal günlerinde barış dileyen Guterres, Kurban Bayramının ''ilham verdiği dayanışma ve empati değerlerinin'' herkesi ''şefkat ve barışa yönlendirmesi'' umudunu paylaştı.

BM Genel Sekreteri kutlama mesajında, Kurban Bayramının Arapça'dan İngilizce'ye geçmiş hali olan ''Eid Al Adha'' ifadesini de etiket olarak kullandı.