BM ilk kez 'Kalıcı ateşkes olmalı' dedi

10 Haziran 2024 22:11 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 23:39

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD'nin sunduğu Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a çağrıda bulunan karar tasarısını 14 lehte ve 1 çekimser oyla kabul etti.

15 üyeli BMGK'de yapılan oylamada, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" oyu alırken, Rusya "çekimser" oy kullandı. Kabul edilen kararda, Mısır, ABD ve Katar tarafından yürütülen diplomatik çabalara işaret edilirken, 31 Mayıs'ta Biden'ın sunduğu 3 aşamalı teklif memnuniyetle karşılandı.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı. Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.

Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istendi. Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörüldü. İlk aşama için müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkesin müzakereler bitene kadar devam edeceği kaydedilen kararda, tarafların anlaşma hükümlerine uymasının önemi vurgulanarak, BMGK ve BM üyelerinden destek istendi.

Kararda, iki devletli çözüme destek verilirken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesinin önemine işaret edildi.

HAMAS: MEMNUNİYETLE KARŞILADIK

Hamas, karar sonrası yaptığı açıklamada, "BMGK kararındaki kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, esir değişimi, yeniden inşa ve sivillerin dönüşü" hususlarını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

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