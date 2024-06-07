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BM, İsrail’i 'utanç listesine' ekledi: Savaşı uzatacak ve acıları arttıracak!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Haziran 2024 20:41 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 20:43

İsrail, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından kurula sunulan ve silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik hak ihlallerini belgeleyen yıllık raporun ekinde alan 'BM utanç listesi'ne eklendi.

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından sunulan ve silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik hak ihlallerini belgeleyen yıllık raporun ekinde yer alan 'BM utanç listesi'ne eklendi.

UTANÇ LİSTESİNE EKLENDİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor. Bölgede çoğu çocuk binlerce sivili katleden İsrail ordusu tepkilere aldırış etmeden insancıl hukuku çiğniyor. Saldırıların durdurulması için çabalar devam ederken, BM bir karar daha aldı. İsrail, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından kurula sunulan ve silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik hak ihlallerini belgeleyen yıllık raporun ekinde alan 'BM utanç listesi'ne eklendi.

Rusya’nın da bulunduğu listeye dahil olan İsrail’in Başbakanlık Ofisi’nden karara ilişkin yapılan açıklamada, “BM, bugün Hamas’ın destekçileri arasına katılarak kendisini tarihin kara listesine sokmuştur. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dünyanın en ahlaklı ordusudur ve BM'nin hiçbir hayal ürünü kararı bunu değiştirmeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

BM, İsrail’i 'utanç listesine' ekledi: Savaşı uzatacak ve acıları arttıracak! - 1. Resim

İSRAİL'DEN GUTERRES'E TEPKİ

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise, “İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu biliyorsunuz. Bu ahlaksız karar sadece Hamas'ı ödüllendirecektir. Bugün kara listeye alınan tek kişi, savaş başladığından bu yana ve hatta daha önce aldığı kararlarla teröristleri ödüllendiren, onları çocukları terör eylemlerinde kullanmaya teşvik eden genel sekreterdir” dedi.

"SAVAŞI ARTIRACAK"

Guterres’e tepki gösteren Erdan, “Genel sekreterin bu utanç verici kararı sadece savaşı uzatacak ve acıları arttıracak. Yazıklar olsun ona” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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