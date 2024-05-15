BM İsrail'in soykırıma uydurduğu kamuflaj örtüsünü kaldırdı: Sözde güvenli bölge ilan ediyorlar

15 May 2024 13:39 - Güncelleme : 15 May 2024 14:05

İsrail, Birleşmiş Milletler kliniğini havaya uçurdu: Çok sayıda ölü var

İsrail, Birleşmiş Milletler kliniğini havaya uçurdu: Çok sayıda ölü var

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal platformunu X üzerinden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yerinden edilmiş Filistinlilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken uluslararası hukukta yer alan bazı terimler kullandığına işaret eden Albanese, "'İsrail'in sözde 'uyarılar, tahliye emirleri, güvenli bölgeler' gibi uluslararası hukukta yer alan teknik terimleri kullanması, askeri operasyonlarının sivillerin korunmasını sağladığı yanılsamasını oluşturmaktadır." ifadelerine yer verdi.

"GAZZE'Yİ HERKESİN ÖLDÜRÜLEBİLDİĞİ BİR YERE DÖNÜŞTÜRDÜ"

BM Raportörü, Gazze'de soykırımın durdurulması gerektiğini ifade ederek, "Bu 'insani kamuflaj', Gazze'yi fiilen 'sivillerin olmadığı', her şeyin yok edilebildiği ve herkesin öldürülebildiği bir yere dönüştürdü." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, Refah'ın doğusu ve Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da kalan Filistinlilere bu bölgelerden ayrılmaları uyarısında bulunmuştu.

BM'nin açıklamasına göre, yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de son bir haftada nüfusun yüzde 20'si yine yerinden edildi.