BM korkunç verileri açıkladı! 5,9 milyon çocuk beslenme krizi ile karşı karşıya 

14 May 2024 23:24 - Güncelleme : 14 May 2024 23:25

BM, Nijerya'nın başkenti Abuja'da, "2024 Kurak Mevsimde Gıda Güvenliği ve Beslenme Krizi Planı" programında açıklanan veriler beslenme krizini bir kez daha gözler önüne serdi.

Programın açılışında konuşan BM Nijerya İnsani Yardım ve Mukim Koordinatörü Mohamed Fall, Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinin devam eden terör olaylarından olumsuz etkilendiğini belirtti. Fall, yaşanan insanlık dramının bölgedeki çocuklar üzerinde gıda ve beslenme krizine yol açtığını vurguladı.

6 MİLYONA YAKIN ÇOCUK BESLENME KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYA

Fall, bu eyaletlerde yaşayan 5,9 milyon çocuğun gıda ve yetersiz beslenme kriziyle karşı karşıya bulunduğuna ve bunun dünya genelinde en yüksek oran olduğunun altını çizerek, "Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde ayrıca 5 yaş altı 700 bin çocuğun yetersiz beslendiği rapor edildi." ifadesini kullandı.

306 MİLYON DOLAR LAZIM

Fall, ülkedeki gıda ve yetersiz beslenme krizinin felakete dönüşmesini önlemek amacıyla bu yılki projenin yürütülmesi için 2,8 milyon kişiyi hedefleyen 306 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyulduğunu belirtti.