BM 'Srebrenitsa Katliamı'nı soykırım olarak onayladı! 

23 May 2024 18:34 - Güncelleme : 23 May 2024 18:40

SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR?

Srebrenitsa Soykırımı, 1995 yılında Bosna-Hersek'teki Srebrenitsa kasabasında gerçekleşen ve 8 bin 372 Bosnalı Müslüman erkeğin ve çocuğun Bosnalı Sırp kuvvetler tarafından sistematik olarak katledildiği bir soykırımdır. Bu olay, Bosna Savaşı'nın en trajik ve vahşi katliamlarından biri olarak kabul edilir. Soykırım, Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen Srebrenitsa'da gerçekleşmiştir, ancak BM Barış Gücü'nün yetersiz müdahalesi nedeniyle katliam engellenememiştir.

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