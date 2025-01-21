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BM'de dev dolandırıcılık skandalı! Yunan çalışan serveti cebe indirmiş

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Skai
21 Ocak 2025 13:30 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 13:36
BM&#039;de dev dolandırıcılık skandalı! Yunan çalışan serveti cebe indirmiş

Birleşmiş Milletlerde görevli bir Yunan çalışanın 1 milyon dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler (BM) kilit bir konumda görev yapan  bir Yunan  dolandırıcılık ve sahtecilik​ suçundan ceza davası açıldı. Skai’nin haberine göre, uluslararası örgütte önemli fonları yöneten çalışan, 2014 ile 2021 yılları arasında 1 milyon doları aşan bir meblağı zimmetine geçirdi. Yetkili BM​ kurumlarının yaptığı soruşturmaya göre sanık, sahte belgelerle BM adına fatura kesiyordu.

DOSYA YUNAN MAKAMLARINDA

BM'nin raporunun ardından bir dava dosyası oluşturuldu ve bu dosya ilk olarak Avrupa Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Ancak yetersizlik nedeniyle dosya İlk Derece Savcılığı'na iade edildi.

Kendisine atfedilen suçlamaları reddeden sanığın açıklamaları, hakkında suç duyurusunda bulunan savcıyı ikna etmedi. Dava dosyası Yunanistan'daki kovuşturma ekibine iletildi.

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Kaynak: Skai
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