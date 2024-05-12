BM'den çarpıcı açıklama: Gazze'deki soykırım Holokost’u çağrıştırıyor

12 May 2024 08:43 - Güncelleme : 12 May 2024 08:43

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Tunus’ta düzenlenen Mağrib Maşrik Forumu’nda İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik sürdürdüğü soykırım girişimine ilişkin konuştu.

"BU BİR TRAJEDİ"

İsrail'in kanlı katliamlarını, "insani ve demokratik değerlere yönelik açık bir meydan okuma" olarak değerlendiren Albanese, "Şu an Gazze’de olup bitenleri nasıl görmezden gelebiliriz? Bu bir trajedi" ifadelerini kullandı.

Gazze’de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çeken Albanese, İsrail'in, Gazze’de yaklaşık 15 bini çocuk olmak üzere 35 bin insanı öldürdüğünü ve bu saldırılarıyla aynı zamanda işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki tüm Filistinlilerden intikam almayı hedeflediğini kaydetti.

Uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapan Albanese, İsrail’in saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek şunları kaydetti: "Gazze’de yaşananların bir savaş değil, tereddüt etmeden bunun bir soykırım olduğunu söyleyebilirim. Batılı ülkeler her ne kadar soykırım kelimesinin kullanılmasından rahatsız olsalar da Gazze’deki soykırım Holokost’u çağrıştırıyor."

EYLEM YAPAN ÖĞRENCİLERE DESTEK İSTEDİ

Konuşmasında ayrıca İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı gerçekleştirilen protestolara da değinen Albanese, "Dünya çapında bu zulmü durdurmak için harekete geçen ve kampüslerde eylem yaparak sistemleri sarsan öğrenci hareketlerine destek olmalıyız" diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 971 Filistinli öldürüldü, 78 bin 641 kişi yaralandı. Binlerce Filistinliğinin cansız bedeni ise halen enkaz altında.