BM'den çarpıcı dünya nüfusu raporu! Türkiye nüfusu için tehlike çanları çalıyor

17 Temmuz 2024 09:03 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:14

İstanbul'da en çok nereli var? Kendi şehrinden bile nüfusları fazla!

İstanbul'da en çok nereli var? Kendi şehrinden bile nüfusları fazla!

Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İstanbul yine ilk 3'te

Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İstanbul yine ilk 3'te

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2024 Dünya Nüfus Beklentileri raporunu yayımlandı. Rapora göre şu sıralar 8,2 milyar olarak kabul edilen dünya nüfusu 60 yıl içinde zirveye ulaşacak öngörülüyor.

2080 yılında tarihin en kalabalık nüfusunu görecek insan sayısının, bu dönemde 10 milyar 300 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Ancak yükselme ivmesinin sonlanacağı tarih olarak tahmin edilen 2084'ten sonra durum tersine dönecek. Türkiye için ise kritik tarih 2054!

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN KRİTİK TARİH 2054

Çin, Almanya, Japonya ve Rusya gibi bazı ülkelerde nüfus artışının zirveye çoktan ulaştığı ve düşünün başladığı belirtilirken 2054 yılına kadar Brezilya, İran, Türkiye başta olmak üzere 48 ülkede daha zirveye ulaşılacağı, ardından bu ülkelere nüfusun hızla azalmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Angola, Nijer, Somali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi birçok Afrika ülkesinde ise nüfusun 2024-2054 yılları arasında iki katına çıkması bekleniyor.

2061'DE 10 MİLYAR AŞILACAK

Doğum ve ölüm oranları baz alınarak yapılan araştırmanın raporunda, her yıl yaklaşık 70 milyon düzeyinde olan nüfus artışının, 2050 yılından itibaren duraksayacağı 2061 yılında 10 milyarı geçmesi beklenen nüfus sayısının, 2084'te 10,3 milyarla zirveye ulaşacağı belirtildi. 2084'ten sonra ise yavaş yavaş azalacağı tahmin edilen nüfusun, 2100 yılında 10 milyar 200 milyona gerileyeceği belirtiliyor

Raporda, bu oranlara ilişkin tahminlerin gelecekte değişebileceği ve dünya üzerindeki büyük olayların nüfusu etkileyebileceği de not olarak yer alıyor.

AFRİKA NÜFUSU PATLAMA YAPACAK

Öte yandan rapor, kıtalar arasında da nüfus değişimlerine dikkat çekiyor. 745 milyonluk nüfusa sahip Avrupa'nın, dünya genelinde artan nüfusa karşın 2100 yılında 600 milyona gerilemesi bekleniyor. Nüfus bakımından ilk sırada olan Asya kıtasında şu anda yaklaşık 4 milyar 800 milyon kişi yaşıyor. Nüfusun Asya'da 30 yıl boyunca hafif bir artış göstermesi bekleniyor. En büyük artışın ise Afrika'da kaydedilmesi öngörülüyor. Tahminlere göre 2 milyardan fazla olan kıta nüfusu, 2100 yılında 3 milyarı aşmış olacak.