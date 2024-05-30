BM’den dikkat çeken Gazze açıklaması: Son 2 günde 32 binden fazla kişi evini terk etti!

30 May 2024 21:21 - Güncelleme : 30 May 2024 21:22

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), son 2 günde bölgeden göç eden sayısını açıkladı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 237 gündür devam ederken, yerinden edilmiş Filistinliler sığındıkları Refah kentinden İsrail saldırıları nedeniyle göç etmeyi sürdürüyor.

32 BİNİ GEÇTİ

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz iki gün içinde 32 binden fazla kişi Refah'tan göç etti. Aileler güvenlik arıyor, ancak Gazze Şeridi’nde tek şey yıkım. Bitmek bilmeyen bombardıman karşısında hiçbir yer güvenli değil. İnsanlar her şeylerini geride bırakmak zorunda kalıyor; hayatları her gün risk altında. Ateşkes şimdi” denildi.

İsrail’in Refah’ı hedef almaya başlamasından bu yana yaklaşık 1 milyon Filistinli bölgeyi terk etti.

CAN KAYBI 36 BİNİ GEÇTİ!

Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’nde 237 gündür sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 224’e yükseldi. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgede 237 gündür aralıksız devam ettirdiği bombardıman dünyanın tepkisini çekerken, İsrail, ABD ile işbirliği içinde çocuk, kadın ayırt etmeksizin binlerce sivili katlediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği 5 ayrı saldırıda, 53 Filistinli hayatını kaybederken, 357 sivil de yaralandı.

Bakanlık tarafından bölgedeki can kaybına ilişkin açıklanan son rakamlara göre ise, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşanan can kaybının 36 bin 224’e, yaralı sayısının ise 81 bin 777’ye yükseldiği aktarıldı.