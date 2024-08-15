BM'den Gazze için acil ateşkes çağrısı! "Hak ettikleri onurlu hayatı geri kazanmaları için..."

15 Ağustos 2024 16:15 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 16:29

Son dakika | TBMM'de Filistin özel oturumu! Mahmud Abbas'tan tüm dünyaya net mesaj: Gazze'de bir başka devlet kurulamaz

Son dakika | TBMM'de Filistin özel oturumu! Mahmud Abbas'tan tüm dünyaya net mesaj: Gazze'de bir başka devlet kurulamaz

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 10 aydan uzun süredir devam eden saldırılar nedeniyle kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

KADINLARIN YAŞADIĞI ZORLUKLARA DİKKAT ÇEKTİ

Kadınların çoğunun kendilerini güvende hissetmediğini, aşırı kalabalık barınaklarda ve yerinden edilmiş kişilerin sığındığı alanlarda mahremiyetlerinin olmadığını belirten Lazzarini, bu nedenle kadınların tuvalete gitmekten çekindiklerini ve dolayısıyla yemek yemekten ya da su içmekten kaçındıklarını ifade etti.

Bazı kadınların 10 aydır aynı başörtüsünü kullanmak zorunda kaldığına dikkat çeken Lazzarini, Gazze'deki kadınların UNRWA yetkililerine "kendilerini kadın olarak görmekte zorlandıklarını" söylediklerini aktardı.

GAZZE'DE ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

UNRWA Genel Komiseri, kadınların ve genç kızların hak ettikleri onurlu yaşamın en azından bir kısmını geri kazanmaları için Gazze Şeridi'nde ateşkesin gerekli olduğunu vurguladı.