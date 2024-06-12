BM'den İsrail kararı: Savaş suçları işlemekle suçladı

12 Haziran 2024 10:43 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:01

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı devam ediyor. Soykırımcı İsrail için BM'den kritik bir karar geldi. BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçladı.

Dün de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2023 yılı verilerini içeren ve henüz kamuya açıklanmayan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"na ulaşılmıştı. BM'nin İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler kara listesine aldığı bildirildi.

KATLİAM 250 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 250 gündür katliam yapıyor. İsrail ordusunun hain saldırılarında 37 binin üzerinde Filistinliyi hayatını kaybetti.

BİNLERCE EVİ YIKTILAR

İsrail güçleri, on binlerce evi, yüzlerce camiyi, kiliseleri ve eğitim kurumlarını yerle bir etti. Gazze Şeridi'ndeki nüfusun neredeyse tamamı yerinden edildi.