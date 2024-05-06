BM'den İsrail'e Refah çağrısı: Daha fazla sivilin ölmesi ile sonuçlanır

06 May 2024 10:47 - Güncelleme : 06 May 2024 11:01

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakerelerinin yeniden çıkmaza girmesiyle bölgede gerginlik yükseldi. İşgalci İsrail, gelen tepkilere aldırış etmeden Refah'ı boşaltmak için tahliye emri verdi.

İsrail ordusu tarafından yayımlanan tahliye emrinde, Filistinlilere gitmeleri gereken bölgelerin listesi verildi. Bölgede en son bu gelişmeler yaşanırken Birleşmiş Milletler'den (BM) İsrail'e yeni bir çağrı geldi.

BM'DEN REFAH ÇAĞRISI

BM'den yapılan açıklamada; "İsrail'in Refah'a saldırması daha fazla sivilin acı çekmesi ve ölmesi anlamına gelecektir" ifadelerine yer verildi.